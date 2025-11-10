Ouvir
Mais de 30 mil crianças imunizadas contra o Vírus Sincicial Respiratório

10 nov, 2025 - 13:25 • Olímpia Mairos

A DGS lembra que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir internamentos, ajudando a reduzir a pressão sobre os serviços de saúde e a contribuir para um inverno mais saudável.

Mais de 30.000 crianças foram imunizadas contra o Vírus Sincicial Respiratório no primeiro mês e meio da campanha de vacinação, anunciou esta segunda-feira a Direção Geral da Saúde (DGS), considerando este resultado “um passo importante” na proteção contra formas graves da doença.

O resultado representa “um passo importante na proteção dos mais novos contra a doença grave associada ao VSR, cuja época de maior circulação está prestes a começar”, destaca a DGS.

A vacinação é considerada a forma mais eficaz de prevenir complicações e internamentos, ajudando a reduzir a pressão sobre os serviços de saúde e a contribuir para um inverno mais saudável.

Com este número de crianças já protegidas, o país aproxima-se do objetivo de imunizar “cerca de 68 mil crianças elegíveis até 31 de março de 2026”.

A campanha, iniciada a 16 de setembro de 2025, abrange a administração do imunizante em maternidades dos setores público, privado e social para as crianças nascidas entre 16 de setembro de 2025 e 31 de março de 2026.

Nos cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), são também imunizadas as crianças nascidas entre 1 de junho e 15 de setembro de 2025, bem como as que apresentam fatores de risco definidos.

A DGS alerta que a infeção por VSR tende a aumentar nos meses de outono e inverno, período em que “circulam simultaneamente outros vírus respiratórios e gastrointestinais, podendo levar ao desenvolvimento de doença grave e hospitalização em crianças pequenas, prematuros e em crianças com fatores de risco acrescido”.

Na campanha anterior (2024/2025), 86% das crianças elegíveis foram imunizadas, um resultado considerado muito positivo pelas autoridades de saúde, que esperam manter ou superar essa taxa de cobertura nesta nova fase do programa.

