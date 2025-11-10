Ouvir
Menezes exige que estação de TGV tenha metro e acessibilidades sem custo para Gaia

10 nov, 2025 - 19:00 • Lusa

Consórcio AVAN Norte quer construir fora do local previsto, em Vilar do Paraíso, sem garantia de construção da respetiva extensão do metro como teria na estação de Santo Ovídio, alega o presidente da câmara.

O presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, exigiu esta segunda-feira que qualquer estação de alta velocidade no concelho tenha ligação ao metro e acessibilidades sem custos para o município, em declarações após a primeira reunião do executivo.

"Toda e qualquer estação que seja definida tem que ter metro, tem que ter estacionamento em quantidade e acessibilidades fáceis e nunca suportadas pela Câmara", disse aos jornalistas o novo presidente da autarquia do distrito do Porto, eleito a 12 de outubro pela coligação PSD/CDS-PP/IL, e que já tinha ocupado o cargo entre 1996 e 2013.

Em causa está uma proposta alternativa para a estação da linha de alta velocidade de Gaia, cujo contrato de concessão assinado com a Infraestruturas de Portugal (IP) define que será em Santo Ovídio, com ligações a duas linhas de metro, mas que o consórcio AVAN Norte (Mota-Engil, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Casais, Conduril e Gabriel Couto) quer construir fora do local previsto, em Vilar do Paraíso, sem garantia de construção da respetiva extensão do metro.

A estação prevista para Santo Ovídio prevê também um total de 505 lugares de estacionamento, dos quais 475 lugares públicos, e a alternativa do consórcio prevê 507 lugares, segundo documentos oficiais.

Sobre o tema da alta velocidade, foi esta segunda-feira aprovada pelo executivo, com a abstenção do PS, a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a inserção do projeto da linha de alta velocidade em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

"Este grupo de trabalho irá conversar durante um mês e meio, ao fim de um mês e meio espero que cheguem com uma posição consensual, mas se chegarem com duas, serão com essas duas que a Câmara irá abordar e irá ela própria construir a sua posição", disse Luís Filipe Menezes.

O grupo de trabalho será constituído pela Câmara Municipal, pelo consórcio construtor AVAN Norte e por representantes das juntas de freguesia afetadas, tendo Menezes dito, durante o debate na reunião do executivo, que tudo fará "para que a decisão da Câmara seja unânime", ou seja, obtenha votos favoráveis dos vereadores do PS (5) e Chega (1).

Questionado sobre se caso a hipótese da estação em Santo Ovídio for a única que garante menos demolições à superfície, disse que isso é algo que "vai ser trabalhado pelo grupo de trabalho", mas reiterou a convicção num acordo alargado.

"Eu e o Dr. João Paulo Correia [vereador do PS], em relação às questões essenciais, já estamos de acordo sobre quase tudo", disse depois aos jornalistas.

O grupo de trabalho deixa de fora a Infraestruturas de Portugal (IP), pois no entender de Luís Filipe Menezes "não vale a pena introduzir a IP neste processo, a IP lançou o concurso, a IP neste momento não vinha ajudar nada, não faz muito sentido introduzir a IP, não trazia nada de novo ao debate".

Já sobre a proposta de duas pontes sobre o rio Douro em vez de uma, como está previsto no contrato de concessão, o novo autarca disse não ter "simpatia pela ponte rodoviária ali", entre Quebrantões e Campanhã, à cota baixa, pelo menos "nesta fase", defendendo que deveria ter sido "consensualizada a uma cota mais alta" em Gaia, com ligação à VCI (Via de Cintura Interna).

"Custa 20 milhões de euros trazer a ponte da cota baixa até à VCI. Nós não temos 20 milhões de euros para isso. Ela terminava lá em baixo, junto ao Areínho. Trazê-la cá acima custa 20 milhões de euros. Bom, isso é completamente incomportável para o orçamento municipal", considerou Luís Filipe Menezes.

A localização da estação de alta velocidade de Gaia e a solução de uma ponte rodoferroviária sobre o Douro está prevista desde setembro de 2022, aquando da primeira apresentação do projeto, porém o consórcio AVAN Norte propôs a estação de alta velocidade de Gaia a sul de Santo Ovídio e duas pontes sobre o Douro, soluções diferentes do previsto no caderno de encargos.

