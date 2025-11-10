Menezes exige que estação de TGV tenha metro e acessibilidades sem custo para Gaia

O presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, exigiu esta segunda-feira que qualquer estação de alta velocidade no concelho tenha ligação ao metro e acessibilidades sem custos para o município, em declarações após a primeira reunião do executivo.

"Toda e qualquer estação que seja definida tem que ter metro, tem que ter estacionamento em quantidade e acessibilidades fáceis e nunca suportadas pela Câmara", disse aos jornalistas o novo presidente da autarquia do distrito do Porto, eleito a 12 de outubro pela coligação PSD/CDS-PP/IL, e que já tinha ocupado o cargo entre 1996 e 2013.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em causa está uma proposta alternativa para a estação da linha de alta velocidade de Gaia, cujo contrato de concessão assinado com a Infraestruturas de Portugal (IP) define que será em Santo Ovídio, com ligações a duas linhas de metro, mas que o consórcio AVAN Norte (Mota-Engil, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Casais, Conduril e Gabriel Couto) quer construir fora do local previsto, em Vilar do Paraíso, sem garantia de construção da respetiva extensão do metro.

A estação prevista para Santo Ovídio prevê também um total de 505 lugares de estacionamento, dos quais 475 lugares públicos, e a alternativa do consórcio prevê 507 lugares, segundo documentos oficiais.

Sobre o tema da alta velocidade, foi esta segunda-feira aprovada pelo executivo, com a abstenção do PS, a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a inserção do projeto da linha de alta velocidade em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

"Este grupo de trabalho irá conversar durante um mês e meio, ao fim de um mês e meio espero que cheguem com uma posição consensual, mas se chegarem com duas, serão com essas duas que a Câmara irá abordar e irá ela própria construir a sua posição", disse Luís Filipe Menezes.