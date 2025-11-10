Menezes exige que estação de TGV tenha metro e acessibilidades sem custo para Gaia

10 nov, 2025 - 19:00 • Lusa
O presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, exigiu esta segunda-feira que qualquer estação de alta velocidade no concelho tenha ligação ao metro e acessibilidades sem custos para o município, em declarações após a primeira reunião do executivo.
"Toda e qualquer estação que seja definida tem que ter metro, tem que ter estacionamento em quantidade e acessibilidades fáceis e nunca suportadas pela Câmara", disse aos jornalistas o novo presidente da autarquia do distrito do Porto, eleito a 12 de outubro pela coligação PSD/CDS-PP/IL, e que já tinha ocupado o cargo entre 1996 e 2013.
Em causa está uma proposta alternativa para a estação da linha de alta velocidade de Gaia, cujo contrato de concessão assinado com a Infraestruturas de Portugal (IP) define que será em Santo Ovídio, com ligações a duas linhas de metro, mas que o consórcio AVAN Norte (Mota-Engil, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Casais, Conduril e Gabriel Couto) quer construir fora do local previsto, em Vilar do Paraíso, sem garantia de construção da respetiva extensão do metro.
A estação prevista para Santo Ovídio prevê também um total de 505 lugares de estacionamento, dos quais 475 lugares públicos, e a alternativa do consórcio prevê 507 lugares, segundo documentos oficiais.
Sobre o tema da alta velocidade, foi esta segunda-feira aprovada pelo executivo, com a abstenção do PS, a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a inserção do projeto da linha de alta velocidade em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.
"Este grupo de trabalho irá conversar durante um mês e meio, ao fim de um mês e meio espero que cheguem com uma posição consensual, mas se chegarem com duas, serão com essas duas que a Câmara irá abordar e irá ela própria construir a sua posição", disse Luís Filipe Menezes.
Vila Nova de Gaia
O grupo de trabalho será constituído pela Câmara Municipal, pelo consórcio construtor AVAN Norte e por representantes das juntas de freguesia afetadas, tendo Menezes dito, durante o debate na reunião do executivo, que tudo fará "para que a decisão da Câmara seja unânime", ou seja, obtenha votos favoráveis dos vereadores do PS (5) e Chega (1).
Questionado sobre se caso a hipótese da estação em Santo Ovídio for a única que garante menos demolições à superfície, disse que isso é algo que "vai ser trabalhado pelo grupo de trabalho", mas reiterou a convicção num acordo alargado.
"Eu e o Dr. João Paulo Correia [vereador do PS], em relação às questões essenciais, já estamos de acordo sobre quase tudo", disse depois aos jornalistas.
O grupo de trabalho deixa de fora a Infraestruturas de Portugal (IP), pois no entender de Luís Filipe Menezes "não vale a pena introduzir a IP neste processo, a IP lançou o concurso, a IP neste momento não vinha ajudar nada, não faz muito sentido introduzir a IP, não trazia nada de novo ao debate".
Já sobre a proposta de duas pontes sobre o rio Douro em vez de uma, como está previsto no contrato de concessão, o novo autarca disse não ter "simpatia pela ponte rodoviária ali", entre Quebrantões e Campanhã, à cota baixa, pelo menos "nesta fase", defendendo que deveria ter sido "consensualizada a uma cota mais alta" em Gaia, com ligação à VCI (Via de Cintura Interna).
"Custa 20 milhões de euros trazer a ponte da cota baixa até à VCI. Nós não temos 20 milhões de euros para isso. Ela terminava lá em baixo, junto ao Areínho. Trazê-la cá acima custa 20 milhões de euros. Bom, isso é completamente incomportável para o orçamento municipal", considerou Luís Filipe Menezes.
A localização da estação de alta velocidade de Gaia e a solução de uma ponte rodoferroviária sobre o Douro está prevista desde setembro de 2022, aquando da primeira apresentação do projeto, porém o consórcio AVAN Norte propôs a estação de alta velocidade de Gaia a sul de Santo Ovídio e duas pontes sobre o Douro, soluções diferentes do previsto no caderno de encargos.