“O Mercado está às moscas”. Vendedoras de Viseu queixam-se da falta de compradores

No Mercado dos Produtores de Viseu, as vendedoras queixam-se da falta de compradores e das longas horas sem movimento. A inflação agravou a crise e muitas dizem não se recordar de um período tão difícil. O mercado está agora mais vazio. No Mercado dos Produtores de Viseu, as bancas estão prontas, as flores alinhadas e o feijão verde à venda por 2,99 euros o quilo, mas falta o principal: compradores, observa a comerciante Palmira Bernardo, 63 anos. “O poder de compra está a diminuir, a vida está difícil, os jovens compram casa e não podem mais. Estou aqui há três anos e nunca vi um cenário assim. Está tudo muito caro, é o que me dizem, é normal estar às moscas”, salienta.

“É só sopa à noite” O mercado abre cedo, às 6 da manhã, e fecha as portas já com o cair da noite. Nem o horário alargado convence os poucos clientes. Maria Alice, 75 anos, e Clarinda Silva, 80 anos, passam, mas não abrem a carteira. “Viemos ver o preço das flores, mas estão tão caras… As flores estão ao preço da carne, nove euros o ramo”. Para Maria Alice, “não há dinheiro, está tudo às moscas”. E dá o seu exemplo: “Tenho uma reforma que nem chega a 300 euros. Agora, só para medicamentos, é um dinheiro. Corto na carne, no peixe. Para poupar é sopa à noite e mais nada”, afirma, na companhia de Clarinda Silva, que vive da pensão de sobrevivência. “Não chega a 300 euros. Tenho filhos bons que me ajudam”, conta.

Filhos que ajudam os pais Há 50 anos a trabalhar no Mercado de Viseu, Ermelinda Machado, 72 anos, está à frente de uma frutaria que já conheceu melhores dias. A culpa é dos hipermercados, acusa a proprietária da Frutaria que tem o seu nome ‘Ermelinda’. “Não me lembro de tempos assim. Está isto muito ruim. Há muitos supermercados e lá compram tudo. Mas só as bananas são mais baratas nos hipermercados, eu não puxo pelos preços”, garante, explicando o motivo de continuar a trabalhar no mercado: “vendo aqui porque tenho uma reforma de 250 euros. Nós, antigamente, pagávamos 250 euros para a Segurança Social e não ganhávamos para isso. Pedimos a reforma antecipada. Tenho um filho que me ajuda mensalmente”, relata.