Pagamentos na Base das Lajes. "É uma medida de emergência, mas ninguém sabe o que vai acontecer"

10 nov, 2025 - 20:30 • Marisa Gonçalves
A presidente da Comissão Representativa dos Trabalhadores da Base das Lajes, Paula Terra, confirma que os funcionários portugueses da Base das Lajes já começaram a pedir o adiantamento de salários em atraso à Segurança Social.
Em declarações à Renascença, a responsável adianta que a medida decidida pelo Governo Regional entrou em vigor, esta segunda-feira.
“Os trabalhadores, desde hoje de manhã, começaram a ter a possibilidade de se dirigir à Segurança Social e pedir o adiantamento de uma quinzena de salário. Aquilo que nós sabemos é que já há marcações de trabalhadores até quarta-feira. É uma medida importante porque representa um alívio imediato aos trabalhadores e às suas famílias que estão privados do seu rendimento desde o dia 1 de outubro”, afirma.
Devido à paralisação da administração dos Estados Unidos, cerca de 360 dos funcionários têm duas quinzenas e quatro dias de vencimentos em atraso e devem vir a receber o dinheiro dentro de dois ou três dias, afirma Paula Terra que, ainda assim, não se mostra descansada quanto ao futuro.
“Isto é uma medida de emergência, é um alívio temporário, mas a comissão de trabalhadores mantém a sua posição no sentido de responsabilizar o Governo da República, como signatário do acordo de cooperação e defesa, de providenciar algum tipo de proteção aos trabalhadores da base. É que, daqui para a frente ninguém sabe o que vai acontecer. E, mantendo-se esta administração [de Donald Trump], o mais provável é que, quando chegarmos a outubro de 2026, esta situação se venha a verificar, de novo”, adverte.
O Governo Regional dos Açores decidiu adiantar os salários em atraso, através do Instituto da Segurança Social dos Açores, que foi autorizado a recorrer à banca, até ao limite de 1,2 milhões de euros.
Na semana passada, o vice-presidente do Governo Regional dos Açores acusou os ministros Paulo Rangel e Nuno Melo de terem abandonado os trabalhadores portugueses da Base das Lajes com salários em atraso devido à paralisação da administração norte-americana.
"O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, que nunca me respondeu à cartinha que lhe enviei, devia ter-se chegado à frente, o senhor ministro da Defesa a seguir. E, pura e simplesmente, abandonaram trabalhadores portugueses, que trabalham numa base importante para a manutenção da paz no mundo", afirmou Artur Lima, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo.