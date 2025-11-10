Pagamentos na Base das Lajes. "É uma medida de emergência, mas ninguém sabe o que vai acontecer"

A presidente da Comissão Representativa dos Trabalhadores da Base das Lajes, Paula Terra, confirma que os funcionários portugueses da Base das Lajes já começaram a pedir o adiantamento de salários em atraso à Segurança Social.

Em declarações à Renascença, a responsável adianta que a medida decidida pelo Governo Regional entrou em vigor, esta segunda-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Os trabalhadores, desde hoje de manhã, começaram a ter a possibilidade de se dirigir à Segurança Social e pedir o adiantamento de uma quinzena de salário. Aquilo que nós sabemos é que já há marcações de trabalhadores até quarta-feira. É uma medida importante porque representa um alívio imediato aos trabalhadores e às suas famílias que estão privados do seu rendimento desde o dia 1 de outubro”, afirma.

Devido à paralisação da administração dos Estados Unidos, cerca de 360 dos funcionários têm duas quinzenas e quatro dias de vencimentos em atraso e devem vir a receber o dinheiro dentro de dois ou três dias, afirma Paula Terra que, ainda assim, não se mostra descansada quanto ao futuro.