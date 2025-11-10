Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 10 nov, 2025
Shutdown nos EUA

Pagamentos na Base das Lajes. "É uma medida de emergência, mas ninguém sabe o que vai acontecer"

10 nov, 2025 - 20:30 • Marisa Gonçalves

O Governo Regional açoriano decidiu adiantar os salários em atraso, através do Instituto da Segurança Social dos Açores, face à paralisação da administração norte-americana.

A presidente da Comissão Representativa dos Trabalhadores da Base das Lajes, Paula Terra, confirma que os funcionários portugueses da Base das Lajes já começaram a pedir o adiantamento de salários em atraso à Segurança Social.

Em declarações à Renascença, a responsável adianta que a medida decidida pelo Governo Regional entrou em vigor, esta segunda-feira.

“Os trabalhadores, desde hoje de manhã, começaram a ter a possibilidade de se dirigir à Segurança Social e pedir o adiantamento de uma quinzena de salário. Aquilo que nós sabemos é que já há marcações de trabalhadores até quarta-feira. É uma medida importante porque representa um alívio imediato aos trabalhadores e às suas famílias que estão privados do seu rendimento desde o dia 1 de outubro”, afirma.

Devido à paralisação da administração dos Estados Unidos, cerca de 360 dos funcionários têm duas quinzenas e quatro dias de vencimentos em atraso e devem vir a receber o dinheiro dentro de dois ou três dias, afirma Paula Terra que, ainda assim, não se mostra descansada quanto ao futuro.

Governo "abandonou trabalhadores" da Base das Lajes

Açores

Governo "abandonou trabalhadores" da Base das Lajes

"São cidadãos portugueses numa situação social dif(...)

“Isto é uma medida de emergência, é um alívio temporário, mas a comissão de trabalhadores mantém a sua posição no sentido de responsabilizar o Governo da República, como signatário do acordo de cooperação e defesa, de providenciar algum tipo de proteção aos trabalhadores da base. É que, daqui para a frente ninguém sabe o que vai acontecer. E, mantendo-se esta administração [de Donald Trump], o mais provável é que, quando chegarmos a outubro de 2026, esta situação se venha a verificar, de novo”, adverte.

O Governo Regional dos Açores decidiu adiantar os salários em atraso, através do Instituto da Segurança Social dos Açores, que foi autorizado a recorrer à banca, até ao limite de 1,2 milhões de euros.

Na semana passada, o vice-presidente do Governo Regional dos Açores acusou os ministros Paulo Rangel e Nuno Melo de terem abandonado os trabalhadores portugueses da Base das Lajes com salários em atraso devido à paralisação da administração norte-americana.

"O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, que nunca me respondeu à cartinha que lhe enviei, devia ter-se chegado à frente, o senhor ministro da Defesa a seguir. E, pura e simplesmente, abandonaram trabalhadores portugueses, que trabalham numa base importante para a manutenção da paz no mundo", afirmou Artur Lima, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo.

