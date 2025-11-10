PJ detém suspeito de ter tentado matar enteado por ter falado mal à mãe

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve um homem, de 58 anos, por suspeita da prática dos crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida.

Segundo a PJ, os factos ocorreram ao início da noite do passado dia 5 de novembro, numa zona habitacional de Matosinhos e “aconteceram na sequência de uma discussão que se gerou entre o suspeito e a vítima, seu enteado”.

“Desagradado com a forma como o familiar falava com a sua companheira, mãe do ofendido, o agressor muniu-se de uma arma de fogo e disparou na direção daquele, atingindo-o na região torácica”, lê-se na nota da PJ.

Segundo a polícia de investigação criminal, a vítima, que correu perigo de vida, foi transportada de urgência ao Hospital Pedro Hispano, local onde foi sujeito a uma intervenção cirúrgica.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.