Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PJ detém suspeito de ter tentado matar enteado por ter falado mal à mãe

10 nov, 2025 - 11:40 • Olímpia Mairos

A vítima correu perigo de vida e foi sujeita a uma intervenção cirúrgica.

A+ / A-

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve um homem, de 58 anos, por suspeita da prática dos crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida.

Segundo a PJ, os factos ocorreram ao início da noite do passado dia 5 de novembro, numa zona habitacional de Matosinhos e “aconteceram na sequência de uma discussão que se gerou entre o suspeito e a vítima, seu enteado”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Desagradado com a forma como o familiar falava com a sua companheira, mãe do ofendido, o agressor muniu-se de uma arma de fogo e disparou na direção daquele, atingindo-o na região torácica”, lê-se na nota da PJ.

Segundo a polícia de investigação criminal, a vítima, que correu perigo de vida, foi transportada de urgência ao Hospital Pedro Hispano, local onde foi sujeito a uma intervenção cirúrgica.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)