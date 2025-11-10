Ouvir
  Noticiário das 12h
  10 nov, 2025
Em Destaque
Operação “Dunas”

PJ faz buscas na Câmara Municipal da Nazaré por suspeita de corrupção

10 nov, 2025 - 11:22 • Olímpia Mairos

As buscas decorrem no âmbito da operação “Duna” por suspeitas de crimes de participação económica em negócio, falsificação, corrupção e branqueamento de capitais.

A Polícia Judiciária (PJ) informa que realizou esta segunda-feira uma operação policial, na região de Lisboa, Caldas da Rainha e Nazaré, visando a execução de 15 mandados de busca domiciliária e não domiciliária, numa sociedade anónima de capitais públicos, numa Câmara Municipal, em cinco instalações de organismos do Estado, nas sedes de três sociedades comerciais e num empreendimento turístico.

Em comunicado, a PJ esclarece que a investigação criminal “está centrada na alegada prática de factos suscetíveis de integrarem crimes de participação económica em negócio, falsificação, corrupção e branqueamento de capitais”.

“Em causa, estão factos relacionados com a tramitação de um contrato de concessão, por 40 anos, respeitante à utilização privativa de uma área do domínio público marítimo – que compreende o domínio público hídrico –, localizada na zona portuária do Porto de Abrigo da Nazaré, correspondente à reabilitação e conservação de nove moradias que ali se encontram implantadas para fins turísticos”, acrescenta a nota.

A PJ indica ainda que vai prosseguir a investigação “com a análise à prova agora recolhida, de natureza documental e digital, visando o apuramento integral de todas as condutas criminosas, o seu cabal alcance e, bem assim, a sua célere conclusão”.

Segundo a polícia de investigação criminal, a operação contou com 40 investigadores criminais e especialistas de polícia científica da PJ e três magistrados do Ministério Público e ainda com o apoio da Diretoria do Centro, da Unidade de Perícia Tecnológica Informática e da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística.

