Quer ver “O Seu Nome no Espaço”? Participe na primeira constelação nacional de satélites

Com mais de 20 anos de experiência em engenharia espacial e participação em várias missões internacionais, a LusoSpace anuncia o arranque da campanha “O Seu Nome no Espaço”, uma iniciativa que convida qualquer pessoa a inscrever simbolicamente o seu nome para viajar em órbita.

O projeto surge no contexto das comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, associando ciência, cultura e identidade nacional.

Uma missão tecnológica com alma portuguesa

A constelação Lusíada será composta por 12 satélites, estando previsto o lançamento dos quatro primeiros — Camões, Pessoa, Saramago e Agustina Bessa-Luís — ainda nesta fase inicial.

Equipados com tecnologia AIS (Automatic Identification System) e VDES (VHF Data Exchange System), os satélites vão permitir comunicações marítimas mais seguras, eficientes e sustentáveis.

Segundo a empresa, a constelação portuguesa terá capacidade para “melhorar a vigilância marítima global, apoiar operações de busca e salvamento, detetar atividades suspeitas e contribuir para o combate à pesca ilegal”.

“Portugal tem talento, tem história e tem visão. Este projeto mostra como a engenharia portuguesa é capaz de levar novas ideias até ao espaço e criar soluções com impacto real no desenvolvimento económico e social do país. Queremos que os portugueses venham connosco deixar um cunho único na conquista do espaço”, afirmou Ivo Vieira, CEO da LusoSpace, citado em comunicado.

Um convite à participação

Com a campanha “O Seu Nome no Espaço”, a empresa pretende envolver o público na missão, oferecendo a oportunidade de participar simbolicamente na história da exploração espacial portuguesa. Cada nome submetido será incluído num ficheiro digital de alta segurança e enviado para órbita a bordo dos satélites da constelação Lusíada.

O projeto reforça a posição de Portugal como referência emergente no setor espacial e combina inovação tecnológica com um forte componente simbólico e cultural.

Como se pode participar?

Para participar basta seguir a página oficial da LusoSpace nas redes sociais: https://www.instagram.com/lusospace/, https://www.facebook.com/LusoSpace/, e https://www.linkedin.com/company/lusospace/, comentar a publicação oficial da campanha com o nome a enviar para o espaço e identificar quatro pessoas que mereçam fazer parte desta viagem simbólica.

A empresa informa que o número de participações é limitado e que quando o ficheiro digital atingir a capacidade definida para esta fase da missão, será selado e integrado no processo final de preparação dos satélites.