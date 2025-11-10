Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Quer ver “O Seu Nome no Espaço”? Participe na primeira constelação nacional de satélites

10 nov, 2025 - 11:02 • Olímpia Mairos

Camões, Pessoa, Saramago e Agustina dão nome aos primeiros satélites portugueses da constelação Lusíada, um projeto desenvolvido pela empresa nacional LusoSpace, que prepara o lançamento da primeira constelação de satélites concebida em Portugal.

A+ / A-

Com mais de 20 anos de experiência em engenharia espacial e participação em várias missões internacionais, a LusoSpace anuncia o arranque da campanha “O Seu Nome no Espaço”, uma iniciativa que convida qualquer pessoa a inscrever simbolicamente o seu nome para viajar em órbita.

O projeto surge no contexto das comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, associando ciência, cultura e identidade nacional.

Uma missão tecnológica com alma portuguesa

A constelação Lusíada será composta por 12 satélites, estando previsto o lançamento dos quatro primeiros — Camões, Pessoa, Saramago e Agustina Bessa-Luís — ainda nesta fase inicial.

Equipados com tecnologia AIS (Automatic Identification System) e VDES (VHF Data Exchange System), os satélites vão permitir comunicações marítimas mais seguras, eficientes e sustentáveis.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a empresa, a constelação portuguesa terá capacidade para “melhorar a vigilância marítima global, apoiar operações de busca e salvamento, detetar atividades suspeitas e contribuir para o combate à pesca ilegal”.

“Portugal tem talento, tem história e tem visão. Este projeto mostra como a engenharia portuguesa é capaz de levar novas ideias até ao espaço e criar soluções com impacto real no desenvolvimento económico e social do país. Queremos que os portugueses venham connosco deixar um cunho único na conquista do espaço”, afirmou Ivo Vieira, CEO da LusoSpace, citado em comunicado.

Um convite à participação

Com a campanha “O Seu Nome no Espaço”, a empresa pretende envolver o público na missão, oferecendo a oportunidade de participar simbolicamente na história da exploração espacial portuguesa. Cada nome submetido será incluído num ficheiro digital de alta segurança e enviado para órbita a bordo dos satélites da constelação Lusíada.

O projeto reforça a posição de Portugal como referência emergente no setor espacial e combina inovação tecnológica com um forte componente simbólico e cultural.

Como se pode participar?

Para participar basta seguir a página oficial da LusoSpace nas redes sociais: https://www.instagram.com/lusospace/, https://www.facebook.com/LusoSpace/, e https://www.linkedin.com/company/lusospace/, comentar a publicação oficial da campanha com o nome a enviar para o espaço e identificar quatro pessoas que mereçam fazer parte desta viagem simbólica.

A empresa informa que o número de participações é limitado e que quando o ficheiro digital atingir a capacidade definida para esta fase da missão, será selado e integrado no processo final de preparação dos satélites.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)