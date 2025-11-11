Aldeia histórica de Viseu está à venda por 1,7 milhões de euros

11 nov, 2025 - 19:39 • Diogo Camilo
"Imagine adquirir uma aldeia inteira, preservada no tempo e envolta pela natureza do vale do Dão". Este é o cartão de visita do leilão de Póvoa Dão, uma aldeia histórica no concelho de Viseu, pretencente à freguesia de Silgueiros, que está à venda por um preço base de 1,7 milhões de euros.
Com uma área de cerca de 100 hectares, situada a 10 minutos de Viseu, a aldeia conta com uma capela, um restaurante, uma piscina, um campo de ténis e 41 casas T1 e T2, incluindo um casario tradicional com a traça original beirã. Tem ainda acesso direto ao rio Dão, com praias fluviais.
A aldeia, nascida em 1258, foi abandonada nos anos 60 do século XX e em 1995 foi comprada pela construtora Ramos Catarino por 80 mil contos (cerca de 400 mil euros), numa altura em que já só viviam quatro idosos.
A Ramos Catarino investiu 5 milhões de euros na recuperação e restauração de Póvoa Dão e a aldeia renasceu em 2004, mas com a queda do BES, o grupo entrou em dificuldades financeiras e foi adquirido por um fundo que tentou vender a aldeia em 2016. Dois anos depois, o mesmo fundo vendeu a participação maioritária a Vítor e Jorge Catarino.
A venda em leilão vem na sequência do "processo executivo da Nacala Holdings S.A.R.L. e outros", pertencentes ao Grupo Catarino, o atual proprietário.
As licitações no leilão aberto ao público podem ser feitas até dia 5 de dezembro deste ano. O valor base de licitação está nos 1.699.898,08 euros, enquanto o valor mínimo é de 1.444.913,35 euros.