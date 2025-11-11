Apelo à dádiva de sangue. Reservas do grupo O+ abaixo do habitual

As reservas de sangue encontram-se abaixo dos níveis habituais, especialmente do grupo O+, levando a Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (Fepodabes) a apelar à população para doar sangue.

“A necessidade de sangue é uma constante nos hospitais. Doentes oncológicos, pessoas submetidas a cirurgias programadas ou vítimas de acidentes recorrem frequentemente à transfusão como terapia fundamental à sua recuperação”, refere Alberto Mota, presidente da Fepodabes.

Face à diminuição das reservas, a Federação sublinha a importância da solidariedade de todos: “Apelamos a todas as pessoas saudáveis que contribuam com a sua dádiva para o bem-estar e saúde dos milhares de doentes que dela necessitam.”

Os interessados podem dirigir-se ao posto de colheita de sangue mais próximo, consultando os locais em www.fepodabes.pt ou www.dador.pt.

“Não hesite — um pouco do seu sangue pode preencher a vida de alguém”, reforça Alberto Mota.

O presidente da Fepodabes alerta ainda para a redução do número de dadores regulares: “Infelizmente, cada vez há menos pessoas a doar sangue. Os dadores regulares pertencem a gerações que estão a envelhecer e que, a partir dos 65 anos, já não podem dar sangue. É uma luta diária para que os mais jovens passem a doar.”

A Fepodabes recorda que a dádiva de sangue é um processo rápido, com duração aproximada de 30 minutos, e que uma única unidade pode ajudar até três vidas. Podem doar sangue todos os cidadãos com mais de 18 anos, que pesem mais de 50 kg e sejam saudáveis.

“Este gesto simples contribui para salvar muitas vidas”, conclui Alberto Mota.