Chuva, vento forte e agitação marítima no Continente e na Madeira

Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão estar sob avisos meteorológicos a partir desta terça-feira e pelo menos até ao final do dia de quinta-feira, devido à depressão Claudia, que deverá provocar chuva intensa, vento forte e forte agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No continente, os distritos de Viana do Castelo e Braga ficam sob aviso amarelo por causa da chuva entre as 15h00 e as 21h00 desta terça-feira, voltando o aviso a vigorar entre as 6h00 de quarta-feira e as 0h00 de sexta-feira.

O mesmo aviso será estendido aos restantes distritos continentais nesse mesmo período, também devido à precipitação.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo por vento forte para os distritos de Porto, Guarda, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga durante a quinta-feira.

As rajadas poderão atingir 80 km/h no litoral e 90 km/h nas regiões montanhosas.

Toda a costa continental está igualmente sob aviso amarelo devido à forte agitação marítima, com ondas que poderão atingir 4 a 4,5 metros, até às 15h00 de quarta-feira.

Os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa e Beja voltam a estar sob aviso amarelo entre as 3h00 de quinta-feira e as 0h00 de sexta-feira, também por causa do mar agitado.

Madeira sob aviso laranja

A depressão Claudia afeta igualmente o arquipélago da Madeira, onde as condições meteorológicas serão particularmente severas.

A costa sul e as terras altas da ilha estarão sob aviso laranja entre as 3h00 e as 9h00 de quarta-feira, devido à chuva forte e persistente, acompanhada de trovoadas, passando depois a aviso amarelo até quinta-feira.

A costa norte da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo desde as 18h00 desta terça-feira e até quinta-feira, devido à chuva intensa.

O arquipélago terá ainda vento forte, com rajadas até 75 km/h, podendo atingir 95 km/h nas zonas montanhosas, entre quarta e sexta-feira.

Há também avisos amarelos de agitação marítima para a costa norte, costa sul e Porto Santo na quinta e sexta-feira.

Proteção Civil alerta para riscos

Em comunicado, a Proteção Civil da Madeira alerta para o risco de queda de ramos e árvores, danos em infraestruturas, arrastamento de objetos soltos e acidentes provocados pelo vento forte.

Prevê-se ainda piso escorregadio, possível formação de lençóis de água e inundações em zonas urbanas e historicamente vulneráveis.

O Serviço Regional de Proteção Civil recomenda à população a adoção de comportamentos preventivos, especialmente nas áreas mais expostas, de modo a minimizar o impacto dos efeitos da depressão Claudia.