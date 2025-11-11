Ouvir
Detido falso osteopata por suspeitas de coação sexual

11 nov, 2025 - 10:46 • Olímpia Mairos

O suspeito será presente, esta terça-feira, a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem, de 40 anos, suspeito da prática dos crimes de coação sexual e usurpação de funções, que se assumia como osteopata, num ginásio em Lisboa, funções para as quais não se encontrava habilitado.

Em comunicado, a PJ indica que “no decurso do exercício da profissão de osteopata, o suspeito praticou atos sexuais de relevo, entre 2023 e 2025, contra duas utentes, de 20 e de 24 anos, que viriam a formalizar queixa-crime na Polícia de Segurança Pública”.

“Comunicados os factos à PJ, foram de imediato realizadas diligências investigatórias que permitiram a recolha de prova que indicia fortemente o homem pela prática dos aludidos crimes”, acrescenta a nota.

O detido será presente, esta terça-feira, a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.

