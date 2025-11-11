Ouvir
Habitação

Duas famílias com seis crianças despejadas em Odivelas

11 nov, 2025 - 17:51 • Redação

Numa nota enviada à Renascença, a autarquia remete para o Instituto da Habitação e da Reabilitação (IHRU) a responsabilidade dos despejos.

A Câmara de Odivelas diz que está a acompanhar as famílias que esta terça-feira foram despejadas no Bairro de Santo António.

Em causa duas famílias com seis crianças que ficaram sem alojamento.

De acordo com o movimento Vida Justa, os moradores só terão sido notificados da ação de despejo na segunda-feira à noite.

Numa nota enviada à Renascença, a autarquia remete para o Instituto da Habitação e da Reabilitação (IHRU) a responsabilidade dos despejos.

A Câmara de Odivelas diz estar a procurar alojamento de emergência e, mais tarde, uma solução habitacional compatível com o agregado familiar.

A Renascença procura mais esclarecimentos junto do Instituto da Habitação e da Reabilitação.

