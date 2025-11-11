Eduardo Vítor Rodrigues classifica processo de difamação de Menezes como ato "político"

O ex-presidente da Câmara de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues defendeu esta terça-feira que o processo em que é acusado de difamação por Luís Filipe Menezes é "político", mostrando-se confiante na decisão instrutória, marcada para o próximo dia 18 de novembro.

O debate instrutório realizou-se esta tarde no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, no âmbito do processo em que o social-democrata Luís Filipe Menezes, eleito presidente da Câmara de Gaia nas eleições de 12 de outubro, acusa Eduardo Vítor Rodrigues de difamação e pede uma indemnização não inferior a 2.500 euros a entregar a uma associação.

O processo em causa decorre de uma publicação feita por Eduardo Vítor Rodrigues na sua página de Facebook a 6 de outubro de 2023, quando liderava o município.

"Como não consigo comentar o texto de um doente que me persegue, escrevo aqui que promoverei a limpeza das mentiras que profere no tribunal. Com uma linguagem rafeira, armado em grande figura da treta, desce ao seu próprio nível", escreveu o antigo autarca.

Sem nunca dizer a quem se referia, o socialista ressalvou que o visado não merecia que o nomeasse, mas apenas que tivesse pena dele. "O tratante, cobarde porque escreve o que não tem coragem de me dizer pessoalmente", acrescentou.

A publicação era uma resposta a um "post" anterior de Luís Filipe Menezes, no qual este acusava Eduardo Vítor Rodrigues de interferir num processo de licenciamento de um terreno seu, chamando-o de "mandante" de "criminosas cambalhotas".

Os advogados de Luís Filipe Menezes, que não esteve presente na sessão desta tarde, sustentaram que os crimes de que o arguido vinha acusado na fase de inquérito foram "dados como provados" pelo que o assistente "pede justiça".

Por seu turno, o advogado de Eduardo Vítor Rodrigues, Leopoldo Carvalhaes, defendeu que "na política quem tem calor não deve trabalhar na cozinha", sugerindo que os políticos devem ter "uma pele mais espessa para aguentar a crítica".