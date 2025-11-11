Grávida dá à luz após recusar voltar para casa. Hospital de Leiria defende "decisão correta"

O Hospital de Leiria garante que tomou a "decisão correta" no caso de uma grávida de 39 semanas que foi enviada para casa, apesar de morar a cerca de 100 quilómetros de distância, e que acabou por dar à luz na madrugada seguinte.

Segundo o Correio da Manhã, a jovem de 25 anos estava "com contrações a cada três minutos" quando foi transportada de ambulância de urgência no domingo, de Almeirim para Leiria. Inicialmente, terá sido levada para o hospital das Caldas da Rainha que, segundo o pai da jovem, "tinha as urgências de ginecologia fechadas".

Depois de chegar ao Hospital de Santo André, em Leiria, a grávida passou a noite sob observação. Na manhã seguinte foi-lhe dada alta, tendo de voltar para Almeirim por meios próprios. Depois de chegar ao hospital, os pais da jovem recusaram levar a filha para casa, por considerar que esta já estava em trabalho de parto. A jovem ficou no hospital, dando à luz de madrugada.

Esta terça-feira, o hospital defendeu a decisão dos profissionais de saúde. Em declarações aos jornalistas, a diretora clínica, Catarina Faria, declarou que a alta foi, "clinicamente, uma decisão correta".