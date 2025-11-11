Ouvir
Homem detido por suspeitas de violação de vizinha em Sintra

11 nov, 2025 - 11:26 • Olímpia Mairos

O suspeito e a vítima, residentes na mesma localidade, mantinham uma relação de amizade e confiança no contexto de vizinhança e entre os respetivos círculos familiares.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 37 anos, suspeito de violação, injúria e coação agravada, crimes alegadamente cometidos no passado dia 8 de novembro, em Sintra. A vítima é uma mulher de 28 anos, vizinha do detido.

Segundo a PJ, a investigação teve início após uma denúncia apresentada pela vítima à GNR, que remeteu o caso à Polícia Judiciária por se tratar de um crime da sua competência.

De acordo com a PJ, no dia dos factos, o homem “encontrava-se em estado de alcoolemia e abuso de substâncias tóxicas, aproveitando-se do facto da vítima se ter deslocado às instalações da associação humanitária onde é voluntário, consumando aí os crimes”. A mulher necessitou de receber cuidados hospitalares.

As diligências da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, realizadas no local, permitiram recolher provas materiais relevantes para o processo.

O suspeito, que se encontrava em parte incerta desde a data dos factos, foi localizado e detido, devendo ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

