Incêndio em hotel na Avenida dos Aliados faz um ferido e corta trânsito

O trânsito foi restabelecido na Avenida dos Aliados, no Porto, às 19h45, depois de ter sido cortado devido a um incêndio no Hotel Monumental Palace que provocou um ferido ligeiro, disse à agência Lusa fonte do município.

Segundo a mesma fonte, o fogo, que obrigou a evacuar o hotel, deflagrou pelas 17h30 e provocou um ferido ligeiro por "inalação de fumos".

O incêndio deflagrou numa zona de sauna, adianta fonte dos bombeiros citada pelo Jornal de Notícias.

Pelas 20h00, acrescentou, os hóspedes começaram a regressar aos quartos dos pisos superiores.

Fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto referiu que o alerta para o incêndio foi dado às 17h36 e para o local foram acionados 24 operacionais, apoiados por sete viaturas.

A fonte da Câmara do Porto indicou que o incêndio deflagrou na sauna do hotel, no piso -1, mas às 18h20 a ocorrência estava já em resolução.

"O foco de incêndio foi rapidamente extinto pelo Regimento de Sapadores Bombeiros", indicou a fonte da câmara, acrescentando que os bombeiros procederam à ventilação do espaço no sentido de repor as condições de segurança para o retorno à normalidade e regresso dos hóspedes.