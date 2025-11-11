Jovem de 20 anos detido por suspeitas de violação e abuso sexual de menor em Oeiras

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem de 20 anos suspeito da prática dos crimes de violação e abuso sexual de crianças agravados, alegadamente cometidos contra uma menor de 13 anos, em março deste ano, no concelho de Oeiras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo comunicado da PJ, a detenção ocorreu no cumprimento de mandados de busca domiciliária e de detenção emitidos pelas autoridades judiciais.

O suspeito e a vítima terão iniciado contacto em fevereiro, através da rede social Instagram, encontrando-se pessoalmente um mês depois, ocasião em que passaram um dia juntos.

De acordo com a investigação, o arguido ofereceu à menor bebidas alcoólicas adulteradas com uma substância tóxica, levando-a a perder a consciência. Nesse contexto, terá sido sujeita a atos sexuais de relevo, que se repetiram após a vítima recuperar os sentidos.

As diligências investigatórias permitiram reunir prova que, segundo a PJ, “indicia fortemente o arguido como autor dos crimes”.

A investigação teve origem numa denúncia apresentada pelos pais da menor à PSP, que posteriormente remeteu o caso à Polícia Judiciária.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.