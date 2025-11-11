Ouvir
WEB SUMMIT 2025

"Lukashenko está a vender o nosso país à Rússia"

11 nov, 2025 - 17:46 • João Maldonado

A oposição ao regime autoritário que governa a Bielorrússia é inseparável do nome Sviatlana Tsikhanouskaya. Em Lisboa, a ativista deixa alertas à falta de documentação com que vivem milhares de bielorrussos na União Europeia e apela a que verdadeira independência do país não seja esquecida.

Sviatlana Tsikhanouskaya é há anos a cara mais conhecida da oposição bielorrussa. Desde 2020 reclama vitória nas eleições, que acusa terem sido "fraudulentas", pela liderança do país. A viver no exílio, luta pela libertação do regime controlado por Alexander Lukashenko (há mais de 30 anos no poder): "Perdeu, mas recusou sair". Ao fim de dois minutos de discurso na Web Summit, em Lisboa, é aplaudida por toda a plateia que se encontra no palco 13 do pavilhão 4 da FIL.

“Lukashenko está a vender o nosso país à Rússia, mas as pessoas não estão a desistir, as pessoas são fortes”, atira. O atual regime à frente da Bielorrússia é, para Tsikhanouskaya, o “maior terror” que pelo país passou, “com pelo menos 1.300 presos políticos e mais de meio milhão de pessoas que tiveram de fugir”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Pessoas na Bielorrússia são detidas todos os dias por agenda anti-regime, pró-Ucrânia, pró-Europa ou anti-guerra. De momento temos pelo menos 1.300 presos políticos." Com milhares de exilados espalhados pelo mundo, coloca-se outro problema central: a documentação (ou falta dela): “Se o passaporte bielorrusso tiver expirado, não se pode voltar ao país”. Muitos, ao tentarem rumar a Minsk para renovar a documentação legal podem ser presos. E, segundo a líder da oposição a viver fora do país, as embaixadas bieolorrussas não permitem a renovação de passaportes nestas situações.

É o caso da colega de painel, a empresária Tania Marinich, que vive por agora em Madrid: “Estou num limbo legal, não posso viajar, não tenho passaporte de nenhum país, tenho medo de a minha conta bancária ser encerrada simplesmente por não ter passaporte.”

Para Sviatlana Tsikhanouskaya, é fundamental pensar já no futuro que irá existir depois da era Lukashenko, apoiando todos os bielorrussos que contribuem, noutros países, como força de trabalho para a economia da União Europeia. “A Bielorrússia perdeu tantas pessoas com talento.”

O país da Europa de leste faz fronteira com a Ucrânia e, por isso, os olhos estão também postos na ajuda que vai sendo dada a nível internacional ao país-vizinho. “Estamos a lutar contra o mesmo inimigo, o futuro da Bielorrússia e da Ucrânia estão conectados, sem paz na Ucrânia não haverá na Bielorrússia – e vice-versa”, sublinha.

No entanto, ser vizinho de um país que por tão más razões está constantemente no centro mediático é também um desafio a manter viva a causa bielorrussa: “É nossa tarefa manter a Bielorrússia na agenda, temos de ser fortes para manter o tópico em atenção”.

