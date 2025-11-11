Ouvir
Mais de 20 mil infrações e quase três mil acidentes registados na campanha "Taxa Zero ao Volante"

11 nov, 2025 - 11:27 • João Malheiro

Dos acidentes registado resultaram três vítimas mortais, 46 feridos graves e 831 feridos ligeiros.

A campanha "Taxa Zero ao Volante" da GNR e da PSP registou 20.736 infrações e 2.871 acidentes entre 4 a 10 de novembro.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, o texto indica que das mais de 20 mil infrações, 642 eram relativas à condução sob o efeito de álcool.

Dos acidentes registado resultaram três vítimas mortais, 46 feridos graves e 831 feridos ligeiros. Verificaram-se mais 33 acidentes do que no mesmo período em 2024, mas menos vítimas mortais e feridos.

Os três acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Faro, Lisboa e Viseu. Trataram-se de uma colisão, um despiste e um atropelamento.

Ao todo, a campanha fiscalizou presencialmente 61.315 veículos e condutores. Por radar foram fiscalizados 4.470.196 veículos.

Esta foi a última das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do PNF de 2025. Das campanhas, que decorreram em 2025, foram realizadas 51 ações, durante as quais 7.172 pessoas foram sensibilizadas, presencialmente.

Quanto às ações de fiscalização em Portugal, o número de condutores fiscalizados, presencialmente, foi de 655.169. Por radar, foram controlados 61.273.683 veículos.

