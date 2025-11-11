Ouvir
  Noticiário das 10h
  11 nov, 2025
Ministério da Saúde alerta para mensagens e sites falsos em nome do SNS 24

11 nov, 2025 - 10:31 • Olímpia Mairos

O Ministério da Saúde alertou esta terça-feira para a circulação de mensagens falsas e sites fraudulentos que se fazem passar pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS 24), pedindo pagamentos indevidos relacionados com alegadas dívidas de serviços de urgência.

De acordo com o ministério, estão a ser difundidos dois tipos de mensagens fraudulentas: uma inclui uma referência bancária para pagamento e outra contém links que direcionam para sites falsos.

Em ambos os casos, o objetivo é induzir os destinatários a fornecerem dados pessoais ou bancários, num esquema de burla eletrónica.

“As mensagens utilizam indevidamente nomes de entidades credíveis, como o Ministério da Saúde, o SNS e o SNS 24, para dar aparência de legitimidade e obter vantagens financeiras”, explica a nota.

O Ministério da Saúde sublinha que os serviços do SNS 24 são totalmente gratuitos, tanto através da linha telefónica 808 24 24 24 como do site oficial sns24.gov.pt.

“Nunca clique em links suspeitos, não efetue qualquer pagamento e não forneça dados pessoais ou bancários”, reforça a entidade.

O Governo garante ainda que estão a ser tomadas diligências junto das autoridades competentes para identificar e travar este tipo de fraude digital.

Os cidadãos são aconselhados a manter-se vigilantes e prudentes perante mensagens suspeitas que aleguem proveniência do SNS 24.

