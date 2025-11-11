Ouvir
Mulher de 67 anos morre atropelada em Mangualde

11 nov, 2025 - 12:38 • Lusa

A vítima ia levar o seu neto de dois anos à escola e acabaram por ser apanhados por um veículo.

Uma mulher de 67 anos morreu hoje na sequência de um atropelamento, disse hoje à agência Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, Luís Martins.

"Uma senhora que ia levar o seu neto de dois anos à escola e acabaram por ser apanhados por um veículo. A criança teve umas escoriações ligeiras e a senhora acabou por não resistir", acrescentou o adjunto, Luís Martins.

O atropelamento ocorreu no centro de Mangualde, distrito de Viseu, e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Mangualde, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viseu e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

O alerta foi dado pelas 9h12, segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

