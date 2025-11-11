Operação Influencer: arguida StartCampus considera que justiça está “dentro dos prazos”

Em contra-corrente com os restantes arguidos, a empresa StartCampus não critica a lentidão da justiça na Operação Influencer, considerando que os dois anos decorridos desde o início do processo são adequados e não colocaram em causa os objetivos da empresa.

A investigação, que levou à queda do governo socialista de António Costa a 7 de novembro de 2023, já decorre há mais de dois anos e a demora tem sido criticada pela defesa dos visados no processo, nomeadamente pelo antigo primeiro-ministro, que ainda aguarda o desfecho do inquérito na Tribunal da Relação de Lisboa para saber se é ou não arguido.

Na altura, a StartCampus foi constituída arguida por um alegado favorecimento indevido no projeto do centro de dados de Sines, para facilitar a instalação e licenciamento do projeto perto da Central Termoelétrica a Carvão de Sines.

Em declarações à Renascença à margem da Web Summit, o diretor de marketing da empresa (que faz parte da administração), Omer Wilson, diz considerar que a velocidade da justiça tem sido adequada, até porque os possíveis atrasos não prejudicaram a empresa.