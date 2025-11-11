Ouvir
Operação Influencer: arguida StartCampus considera que justiça está “dentro dos prazos”

11 nov, 2025 - 18:48 • Alexandre Abrantes Neves

À margem do Web Summit, Omer Wilson, da administração da empresa, não critica a lentidão da justiça e diz que "nada mudou" devido à investigação que dura há mais de dois anos.

A+ / A-

Em contra-corrente com os restantes arguidos, a empresa StartCampus não critica a lentidão da justiça na Operação Influencer, considerando que os dois anos decorridos desde o início do processo são adequados e não colocaram em causa os objetivos da empresa.

A investigação, que levou à queda do governo socialista de António Costa a 7 de novembro de 2023, já decorre há mais de dois anos e a demora tem sido criticada pela defesa dos visados no processo, nomeadamente pelo antigo primeiro-ministro, que ainda aguarda o desfecho do inquérito na Tribunal da Relação de Lisboa para saber se é ou não arguido.

Na altura, a StartCampus foi constituída arguida por um alegado favorecimento indevido no projeto do centro de dados de Sines, para facilitar a instalação e licenciamento do projeto perto da Central Termoelétrica a Carvão de Sines.

Em declarações à Renascença à margem da Web Summit, o diretor de marketing da empresa (que faz parte da administração), Omer Wilson, diz considerar que a velocidade da justiça tem sido adequada, até porque os possíveis atrasos não prejudicaram a empresa.

“Da nossa perspetiva, estamos muito dentro dos prazos e sempre dissemos que nosso objetivo seria concluir todo o campus até o início da década de 2030. Não creio que algo tenha mudado. Tudo o que podemos dizer é que estamos a participar e a apoiar as autoridades de forma muito transparente”, garantiu.

Já sobre eventuais efeitos negativos do processo judicial na atração de investimento, o responsável da empresa puxou do investimento de dez mil milhões de euros fechado com a Microsoft para dizer que os objetivos do centro de dados em nada saíram prejudicados.

Os nossos investidores continuaram na nossa jornada e os clientes também continuaram. A procura continua a ser muito forte. Por isso, estamos focados em entregar o campus de IA sustentável que queremos em Sines e fizemos muitos progressos positivos e continuamos a fazê-lo”, vincou.

Omer Wilson, diretor global de marketing da StartCampus, participou esta terça-feira numa conferência sobre a liderança europeia em questões de Inteligência Artificial. Na Web Summit, que decorre até quinta-feira no Parque das Nações em Lisboa, a organização estima um total de 71.368 participantes, oriundos de 157 países.

