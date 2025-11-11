Operação Marquês: Juíza alerta para "risco de prescrição de crimes a breve trecho"

A juíza Susana Seca alerta para o "risco de prescrição de crimes a breve trecho" no processo Marquês, que senta no banco dos réus o antigo primeiro-ministro José Sócrates e outros arguidos.

A indicação consta de um despacho divulgado esta terça-feira, a que a Renascença teve acesso, que suspendeu até pelo menos 4 de dezembro o julgamento da Operação Marquês para que José Sócrates possa nomear um novo advogado

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A presidente do coletivo de juízes não detalha quais são os crimes que estão em risco de prescrição.

Questionado pela agência Lusa, o tribunal adianta que em causa estão crimes de corrupção imputados a José Sócrates e outros três arguidos.

O tribunal esclareceu, via Conselho Superior da Magistratura, que "os crimes cuja prescrição poderá ocorrer durante o primeiro semestre de 2026 são os de corrupção ativa e passiva associados" ao capítulo da acusação sobre o grupo Vale do Lobo e os financiamentos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD).



De acordo com o despacho do Ministério Público e o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que confirmou a realização do julgamento, há quatro arguidos que respondem por este crime neste dossiê: José Sócrates e o antigo administrador do banco público Armando Vara, por corrupção passiva de titular de cargo político, e dois ex-administradores do empreendimento de luxo, Rui Horta e Costa e José Diogo Gaspar Ferreira, por corrupção ativa de titular de cargo político.