Passe Navegante da Carris já pode ser comprado online

11 nov, 2025 - 11:17 • Lusa

O pagamento pode ser feito através de cartão bancário ou MB WAY e o cartão fica disponível entre três a cinco dias.

A Carris lançou um novo serviço que permite aos utentes comprarem o passe Navegante online, bastando aceder ao site e evitando deslocações e filas nos pontos de venda, anunciou a empresa esta terça-feira.

Em comunicado, a empresa de transporte que opera na cidade de Lisboa dá conta de que o processo para a compra do Navegante online é "simples", bastando aceder ao site, preencher um formulário e seguir os passos indicados.

O pagamento pode ser feito através de cartão bancário ou MB WAY e o cartão fica disponível entre três a cinco dias, podendo ser levantado numa loja ou quiosque Carris ou ser entregue numa morada indicada.

Ao receber o cartão, os utentes podem carregá-lo na App CARRISway e ficam com o título de transporte imediatamente disponível para viajar.

Os passes Navegante foram criados em 2019 e preveem agora a gratuitidade para jovens até aos 23 anos (inclusive), mesmo que já não sejam estudantes.

