Passe Navegante também já pode ser comprado online no site da Carris

A Carris lançou um novo serviço que permite aos utentes comprarem online o passe Navegante, bastando aceder ao site e evitando deslocações e filas nos pontos de venda, anunciou a empresa esta terça-feira.

Em comunicado, a empresa de transporte que opera na cidade de Lisboa dá conta de que o processo para a compra do Navegante online é "simples", bastando aceder ao site, preencher um formulário e seguir os passos indicados.

O pagamento pode ser feito através de cartão bancário ou MB WAY e o cartão fica disponível entre três a cinco dias, podendo ser levantado numa loja ou quiosque Carris ou ser entregue numa morada indicada.

Ao receber o cartão, os utentes podem carregá-lo na App CARRISway e ficam com o título de transporte imediatamente disponível para viajar.



O passe Navegante, válido para todos os transportes na Área Metropolitana de Lisboa, já podia ser pedido online no site loja.navegante.pt. Também o site do Metro de Lisboa já permitia a requisição online do passe, que pode ser carregado com o tarifário para toda a área metropolitana (40 euros) ou apenas para o concelho de residência (30 euros).

Os utilizadores do Navegante podem carregar o passe através do Multibanco e da app Navegante.

Os passes Navegante foram criados em 2019 e preveem agora a gratuitidade para jovens até aos 23 anos (inclusive), mesmo que já não sejam estudantes.

[Notícia corrigida às 13h09 para esclarecer que passe Navegante não é da Carris e já podia ser comprado online]