PGR confirma inquérito a cartazes do Chega que mencionam Bangladesh e comunidade cigana

A Procuradoria-Geral da República confirma à Renascença a abertura de um inquérito a cartazes do Chega com referências ao Bangladesh e à comunidade cigana.

A investigação foi aberta depois da Comissão Nacional de Eleições ter remetido queixas sobre os cartazes do partido de André Ventura.

Em resposta a uma questão da Renascença, fonte da PGR confirma a receção de denúncias, que deram origem a inquérito que se encontra em investigação no DIAP Regional de Lisboa.

Esta segunda-feira, seis pessoas avançaram com uma ação contra André Ventura para que o líder do Chega seja obrigado a retirar, num prazo de 24 horas, os cartazes que fazem referência à comunidade cigana.

Nos cartazes que foram colocados em vários locais, incluindo na Moita, Montijo e Palmela, lê-se a seguinte frase, que está acompanhada pela fotografia de André Ventura, na qualidade de candidato a Presidente da República: "Os ciganos têm de cumprir a lei".

Para os autores da ação, os cartazes "passam a mensagem de que os ciganos não cumprem a lei", o que "estigmatiza e humilha o povo cigano no seu todo".



O candidato presidencial André Ventura considera que a ação judicial para retirada dos seus cartazes com referências à comunidade cigana representa uma “jogada política” e disse que só os retirará por ordem do tribunal.

“Isto é verdadeiramente jogada política, não tem outro nome, isto é jogada política. Feito nesta altura, nestes termos, com este pedido de atuação, isto é jogada política, isto é para que saia uma decisão para que os senhores possam acompanhar o desmantelamento de cartazes em direto, o desmantelamento de mensagem política, o desmantelamento de ‘outdoors’”, afirmou.