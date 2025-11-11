PJ recupera peças desaparecidas do Santuário de Nossa Senhora d’Aires

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, recuperou as cerca de 400 peças, na sua maioria em ouro, oferecidas ao Santuário de Nossa Senhora d’Aires, em Viana do Alentejo, que se encontravam desaparecidas desde agosto de 2009.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os artigos recuperados foram entregues esta segunda-feira, pela PJ e pelo Ministério Público ao Arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho.

“Trata-se de um conjunto de ofertas feitas pelos fiéis que peregrinam ao Santuário, cuja participação do desaparecimento foi efetuada à PJ em junho de 2020, pela Arquidiocese de Évora”, informa a PJ.

Deste conjunto de peças, considerado um "tesouro" por corresponder às oferendas entregues, ao longo dos anos, no Santuário, destinadas à veneranda imagem de Nossa Senhora de Aires, constam dois resplendores, um em prata e outro em ouro, ambos com pedras preciosas e de alto valor histórico e patrimonial.