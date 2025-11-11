Ouvir
Crime

Prisão preventiva para suspeito de roubos em gasolineiras em Santo Tirso e Lousada

11 nov, 2025 - 13:55 • Lusa

GNR deteve o suspeito no passado sábado e apreendeu 45 doses de cocaína, 22 isqueiros, oito maços de tabaco, um veículo e 289 euros em numerário.

Um homem de 36 anos ficou em prisão preventiva por suspeita dos crimes de roubo em postos de abastecimento de combustíveis em Santo Tirso e Lousada, ameaçando os funcionários e usando carros alegadamente furtados, anunciou esta terça-feira a GNR.

Segundo fonte da GNR, o homem foi detido no sábado, no concelho do Porto, e é suspeito de ter usado viaturas furtadas para cometer dois roubos num posto de abastecimento de combustíveis no concelho de Santo Tirso e outro numa gasolineira de Lousada, ameaçando os funcionários e obrigando-os a entregar o dinheiro existente em caixa, bem como outro material.

"Os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito deslocava-se a postos de abastecimento de combustível em viaturas previamente furtadas, ameaçando os funcionários e constrangendo-os a entregar o dinheiro existente em caixa, bem como outro material", lê-se no comunicado da GNR.

Na sequência das diligências policiais, a GNR conseguiu localizar e abordar a viatura utilizada pelo suspeito, na cidade do Porto, apurando que a mesma tinha sido furtada no concelho de Penafiel.

No decorrer dessa ação, a GNR realizou uma revista pessoal e uma busca ao veículo e, além da detenção do suspeito, apreendeu 45 doses de cocaína, 22 isqueiros, oito maços de tabaco, um veículo e 289 euros em numerário.

O detido é suspeito da prática de "três crimes de roubo, dois crimes de furto de veículo e um crime de tráfico de estupefacientes", acrescenta.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Matosinhos na passada segunda-feira, tendo-lhe sido como medida de coação prisão preventiva, refere o comunicado.

A ação policial contou com o reforço dos militares do Destacamento de Trânsito da GNR do Porto e da PSP.

