“Todos os dias Portugal é alvo de ataques digitais”. Num Estado sem recursos é preciso fazer “opções”, diz PJ

11 nov, 2025 - 13:36 • Liliana Monteiro
O Estado Português não tem capacidade financeira para se proteger totalmente, com meios e recursos, contra os ciberataques, precisa por isso de fazer escolhas na missão de tornar serviços e entidades mais resilientes aos ataques.
A avaliação é feita em entrevista à Renascença por Luísa Proença, Diretora Nacional Adjunta da Policia Judiciária, que tem a cargo a pasta da inovação, sistemas e tecnologia, entre outras questões.
O mote para a conversa surgiu da participação na Web Summit, precisamente num painel onde se discutiu a necessidade da construção de um sistema digital europeu imune a ataques.
“Todos os dias Portugal é alvo de ataques digitais”, sublinhando que esta é uma realidade comum a muitos outros países, sendo necessário alinhar prioridades para que Portugal se possa defender e minimizar os efeitos da devassa provocada por esses ataques.
“São muitas tentativas de ataques, e felizmente muitas infraestruturas críticas estão preparadas para fazer face a isso, mas obviamente que há sempre uma disrupção num momento inicial, não se sabe ate onde foi o ataque, o que conseguiu exfiltrar, se deu acesso a dados, ou não”.
A pratica mostra, diz Luísa Proença, que por norma só se desperta para a prevenção depois de se sofrerem danos. “Só aprendemos quando nos dói e tem havido um despertar para a necessidade de investir mais em competências e tecnologia, é preciso que haja um grande esforço e o Estado não tem recursos capazes de fazer face às necessidades, mas é preciso fazer opções e olhar para outra forma de fazer as despesas do Estado”.
Estado esse a quem cabe um papel fundamental. “Tem de ter um papel muito importante porque os organismos têm os dados dos cidadãos todos, seja identificação civil, propriedades, viaturas, crime, o Estado tem os dados todos, tem responsabilidade acrescida e tem de estar preparado. A ameaça demonstra que não podemos tomar isto de animo leve”, acrescenta.
À polícia exigem-se meios que possam acompanhar a criminalidade, porque, diz, já se sabe que o lado do crime é mais barato que o da prevenção, mas há também o lado da sociedade civil — muitos dos ataques surgem da exposição clara das pessoas e de passwords simples e sem segurança.
“Então antes protegíamos as nossas casa, famílias, filhos e agora expomos nas redes sociais tudo de uma forma perigosa. As pessoas partilham tudo, onde estão almoçar, onde vão de férias, onde estão, informação gratuita ao crime e isto tem de mudar também do ponto de vista da sociedade”, afirma a Directora Nacional Adjunta da PJ.
Quem pensa que Portugal está à margem da cibercriminalidade, engana-se.
“Quando pensamos que estamos no cantinho da Europa, não é bem assim! Temos o mar e temos zona marítima apelativa, não estamos à parte. A cibercriminalidade é global e sem fronteiras e nós também somos apetecíveis, há uma ameaça real de países como a Rússia, Coreia do norte e China por exemplo”.
Os métodos tradicionais de proteção há muito que deixaram de ser suficientes. Estados e sociedade têm de se unir na prevenção e proteção do digital, dados e informações para que, não conseguindo evitar de todo os ataques, se consiga mantê-los a um nível baixo de risco.