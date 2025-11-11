Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 11 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Web Summit

“Todos os dias Portugal é alvo de ataques digitais”. Num Estado sem recursos é preciso fazer “opções”, diz PJ

11 nov, 2025 - 13:36 • Liliana Monteiro

Diretora Nacional Adjunta da Polícia Judiciária, responsável pela inovação, sistemas e tecnologia, revela que em muitos dos ataques não se consegue perceber se são levados dados privados dos cidadãos, e fala numa polícia que está hoje com meios reforçados e mais avançados.

A+ / A-

O Estado Português não tem capacidade financeira para se proteger totalmente, com meios e recursos, contra os ciberataques, precisa por isso de fazer escolhas na missão de tornar serviços e entidades mais resilientes aos ataques.

A avaliação é feita em entrevista à Renascença por Luísa Proença, Diretora Nacional Adjunta da Policia Judiciária, que tem a cargo a pasta da inovação, sistemas e tecnologia, entre outras questões.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O mote para a conversa surgiu da participação na Web Summit, precisamente num painel onde se discutiu a necessidade da construção de um sistema digital europeu imune a ataques.

“Todos os dias Portugal é alvo de ataques digitais”, sublinhando que esta é uma realidade comum a muitos outros países, sendo necessário alinhar prioridades para que Portugal se possa defender e minimizar os efeitos da devassa provocada por esses ataques.

“Não se matam jornalistas nas ruas”, mas há “erosão democrática em todo o mundo”

Web Summit 2025

“Não se matam jornalistas nas ruas”, mas há “erosão democrática em todo o mundo”

Editor do New York Times e diretora executiva da r(...)

“São muitas tentativas de ataques, e felizmente muitas infraestruturas críticas estão preparadas para fazer face a isso, mas obviamente que há sempre uma disrupção num momento inicial, não se sabe ate onde foi o ataque, o que conseguiu exfiltrar, se deu acesso a dados, ou não”.

A pratica mostra, diz Luísa Proença, que por norma só se desperta para a prevenção depois de se sofrerem danos. “Só aprendemos quando nos dói e tem havido um despertar para a necessidade de investir mais em competências e tecnologia, é preciso que haja um grande esforço e o Estado não tem recursos capazes de fazer face às necessidades, mas é preciso fazer opções e olhar para outra forma de fazer as despesas do Estado”.

Estado esse a quem cabe um papel fundamental. “Tem de ter um papel muito importante porque os organismos têm os dados dos cidadãos todos, seja identificação civil, propriedades, viaturas, crime, o Estado tem os dados todos, tem responsabilidade acrescida e tem de estar preparado. A ameaça demonstra que não podemos tomar isto de animo leve”, acrescenta.

À polícia exigem-se meios que possam acompanhar a criminalidade, porque, diz, já se sabe que o lado do crime é mais barato que o da prevenção, mas há também o lado da sociedade civil — muitos dos ataques surgem da exposição clara das pessoas e de passwords simples e sem segurança.

Governo acusa Web Summit de "excesso de linguagem" sobre voos privados

Web Summit

Governo acusa Web Summit de "excesso de linguagem" sobre voos privados

Miguel Pinto Luz aponta que "só sete" pedidos entr(...)

“Então antes protegíamos as nossas casa, famílias, filhos e agora expomos nas redes sociais tudo de uma forma perigosa. As pessoas partilham tudo, onde estão almoçar, onde vão de férias, onde estão, informação gratuita ao crime e isto tem de mudar também do ponto de vista da sociedade”, afirma a Directora Nacional Adjunta da PJ.

Quem pensa que Portugal está à margem da cibercriminalidade, engana-se.

“Quando pensamos que estamos no cantinho da Europa, não é bem assim! Temos o mar e temos zona marítima apelativa, não estamos à parte. A cibercriminalidade é global e sem fronteiras e nós também somos apetecíveis, há uma ameaça real de países como a Rússia, Coreia do norte e China por exemplo”.

Os métodos tradicionais de proteção há muito que deixaram de ser suficientes. Estados e sociedade têm de se unir na prevenção e proteção do digital, dados e informações para que, não conseguindo evitar de todo os ataques, se consiga mantê-los a um nível baixo de risco.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 11 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)