WEB SUMMIT 2025

​Ubers sem condutor em Lisboa? "I would absolutely love that"

11 nov, 2025 - 19:59 • João Maldonado

Chefe de operações da Uber apela à criação de mais regulação para carros autónomos e lança para o ar a hipótese de que cheguem a Portugal já no próximo ano.“E não é só tão seguro como com um humano a conduzir, é 10 vezes mais seguro”.

Veremos se será já para o ano que a Uber traz carros sem condutor até Lisboa. “Precisamos de um ambiente regulatório favorável e não tenho motivos para acreditar que isso não vá acontecer”, sublinha o diretor de operações da empresa.

Andrew Macdonald foi um dos principais destaques da tarde no palco central da Web Summit desta terça-feira. O tema: carros autónomos e como está a Uber a desenvolvê-los. Em Austin, no estado norte-americano do Texas, já é possível, tal como em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na Arábia Saudita estão a ser feitos os últimos testes.

“Durante tanto tempo isto pareceu uma experiência científica.” Mas já não. Estará mesmo ao virar da esquina a possibilidade de pedir, de forma generalista, um Uber sem condutor: “E não é só tão seguro como com um humano a conduzir, é 10 vezes mais seguro”, garante Andrew Macdonald.

O responsável pela Uber sublinha que a parte dos problemas tecnológicos está praticamente ultrapassada e que agora, sobretudo, trata-se de encontrar soluções a nível comercial e a nível legislativo.

É preciso investimento para tornar os veículos rentáveis e é necessário um quadro regulatório que permita a operação. Andrew Macdonald explica que a transição será “delicada” e aposta será, para já, num modelo híbrido: mantendo também os condutores tradicionais ao volante.

“A boa notícia é que os carros já estão equipados com as câmaras tecnológicas e sensores que precisamos”, explicou também, prometendo avanços em breve.

Será Lisboa o próximo palco para carros da Uber sem condutor? O tempo o dirá.

