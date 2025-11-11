​Ubers sem condutor em Lisboa? "I would absolutely love that"

Veremos se será já para o ano que a Uber traz carros sem condutor até Lisboa. “Precisamos de um ambiente regulatório favorável e não tenho motivos para acreditar que isso não vá acontecer”, sublinha o diretor de operações da empresa.

Andrew Macdonald foi um dos principais destaques da tarde no palco central da Web Summit desta terça-feira. O tema: carros autónomos e como está a Uber a desenvolvê-los. Em Austin, no estado norte-americano do Texas, já é possível, tal como em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na Arábia Saudita estão a ser feitos os últimos testes.

“Durante tanto tempo isto pareceu uma experiência científica.” Mas já não. Estará mesmo ao virar da esquina a possibilidade de pedir, de forma generalista, um Uber sem condutor: “E não é só tão seguro como com um humano a conduzir, é 10 vezes mais seguro”, garante Andrew Macdonald.