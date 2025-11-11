Yutong garante que ninguém pode aceder a dados dos autocarros sem autorização do cliente

O fabricante chinês de autocarros Yutong garantiu esta terça-feira que ninguém pode aceder aos dados dos autocarros sem autorização dos clientes, que não é possível guiar os autocarros remotamente e que os dados estão alojados na União Europeia (UE). "Ninguém pode aceder ilegitimamente ou visualizar os dados sem a autorização dos clientes [empresas de viação]. A Yutong cumpre estritamente as leis de proteção de dados e regulamentos", pode ler-se num comunicado a que a Lusa teve acesso. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com o fabricante chinês de autocarros, que tem presença em Portugal na FlixBus e em municípios como Guimarães ou nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto através da Guimabus, Carris Metropolitana e Unir, respetivamente, "os terminais de dados dos veículos Yutong na UE são armazenados no centro de dados da AWS [Amazon Web Services] em Frankfurt, na Europa". "Os clientes podem iniciar sessão no sistema através de contas privadas para gerir a frota. Sem autorização dos clientes, ninguém pode aceder ou operar o sistema. Os veículos da Yutong na Europa não suportam o controlo remoto de aceleração, direção ou travagem", assegura. A empresa chinesa disse ainda que os dados "são usados para manutenção relacionada com os veículos, otimização e melhorias para ir ao encontro dos serviço pós-venda dos clientes", sendo "protegidos através de encriptação no armazenamento e controlo de acesso".

A Yutong refere que os seus veículos a operar na Europa apenas possibilitam o controlo remoto dos clientes "para necessidades de conforto, como a calendarização do serviço de ar condicionado". Em termos de cibersegurança, a Yutong afirma ainda cumprir com as normas UN R155 de cibersegurança, UN R156 de atualização de "software", ISO 27001 de gestão da segurança de informação e ISO 27701 de privacidade da informação. "Estes regulamentos estabelecem padrões unificados para a cibersegurança dos veículos e dos sistemas de gestão da cibersegurança", refere, apontando que obteve certificações internacionais de cumprimento da referidas normas, estabelecidas pela Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) e da Organização Internacional de Normalização (ISO) e da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC). A segurança tecnológica e a proteção de dados foram "prioridades centrais" no desenvolvimento das especificações do procedimento de contratação pública de 35 autocarros para os Transportes Urbanos de Braga (TUB) à fabricante chinesa Yutong, assegurou o município esta terça-feira.