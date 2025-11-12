Alta Velocidade: Ministro garante "decisão de acordo com o interesse do país"

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, garantiu, esta quarta-feira, que o Governo tomará uma decisão "de acordo com o interesse do país" no que toca às alterações propostas pelo consórcio liderado pela Mota-Engil para o projeto da alta velocidade ferroviária.

À margem do evento "Semana da reabilitação Urbana do Porto", que acontece na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, Pinto Luz admitiu que existe uma "polémica no espaço público", algo que considera "normal", mas atira uma conclusão sobre o tema para mais tarde.

"Não há decisões tomadas, estamos num período de avaliação. Entrou há duas semanas o pedido formal de alteração. A infraestruturas de Portugal, em primeira mão, e depois o Governo tomará uma decisão", disse o ministro das Infraestruturas.

Questionado pelos jornalistas se considera que o consórcio vencedor foi sério ao apresentar alterações profundas em relação ao projeto previsto no caderno de encargos - como a mudança da estação de Vila Nova de Gaia da zona de Santo Ovídio para uma mais excêntrica, em Vilar do Paraíso, e a substituição da ponte rodoferroviária para duas infraestruturas separadas - o governante respondeu "não ser comentador".

Acrescentou que "falou com os dois novos autarcas de Porto e de Gaia", Pedro Duarte e Luís Filipe Menezes, e "a posição não mudou em relação aos anteriores", que haviam aprovado a mudança.

Remata, ainda assim, Pinto Luz, que o Governo "tomará uma decisão contra tudo, a favor de todos, ou ao favor só de alguns, ou contra só alguns, mas isso faz parte. Quem está em funções públicas sabe que tem que decidir, tendo em conta o interesse nacional".