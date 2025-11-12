Ouvir
Associações apelam para descida do IVA nos painéis solares e ar condicionado

12 nov, 2025 - 08:59 • Lusa

A reposição do IVA novamente para 6% é uma medida socialmente justa, ambientalmente coerente e fiscalmente responsável.

As associações Deco, Zero e Apirac apelaram esta quarta-feira para a redução da taxa de IVA na compra e instalação de equipamentos como painéis solares e ar condicionado, argumentando que a atual taxa de 23% penaliza soluções limpas e eficientes.

A Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, a Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e a Apirac - Associação Portuguesa das Empresas dos Setores Térmico, Energético, Eletrónico e do Ambiente pedem ao Governo e aos deputados que, na discussão e votação do Orçamento do Estado para 2026, concretizem a reposição da taxa reduzida de IVA na aquisição e instalação de equipamentos de energias renováveis e de elevada eficiência energética.

Essa reposição é uma medida socialmente justa, ambientalmente coerente e fiscalmente responsável, além de ser um sinal de apoio à transição energética e à eficiência das famílias e empresas, argumentam as associações em comunicado.

Alertando para a contradição de, por um lado, o Governo incentivar a substituição de equipamentos que utilizam combustíveis fósseis através de programas como o E-Lar, e, por outro lado, manter uma fiscalidade que encarece as soluções limpas e eficientes, as associações defendem que é fundamental tornar as soluções energéticas eficientes mais acessíveis e apoiar a transição energética.

A taxa de IVA das energias renováveis subiu, em 1 de julho deste ano, de 6% para 23% depois de não ter sido prorrogada a aplicação da taxa reduzida que foi introduzida em 2022 como um incentivo à transição energética.

