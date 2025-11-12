Chuva forte põe 14 distritos sob aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 14 distritos de Portugal continental sob aviso laranja, o segundo nível mais grave, devido à chuva intensa prevista até quinta-feira.

Nos distritos de Viseu, Porto, Guarda, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o aviso estará em vigor entre as 21h00 de hoje e as 9h00 de quinta-feira, por causa de precipitação forte e persistente.

O distrito de Faro também estará sob aviso laranja entre as 21h00 de hoje e as 15h00 de quinta-feira, pelos mesmos motivos. Contudo, entre as 9h00 e as 18h00 de quinta-feira, o aviso manter-se-á devido à agitação marítima, com previsão de ondas de sudoeste entre 4 e 5,5 metros, sobretudo na zona do barlavento algarvio, segundo o IPMA.

Além disso, todos os distritos de Portugal continental estarão sob aviso amarelo, em diferentes períodos entre hoje e sexta-feira, motivado por chuva, vento ou agitação marítima.

De acordo com o IPMA, o aviso laranja é emitido quando há uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo indica risco para determinadas atividades dependentes do estado do tempo.

Para esta quarta-feira, prevê-se céu muito nublado ou encoberto, com períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser fortes a partir da manhã, deslocando-se de oeste para leste. Há também possibilidade de trovoadas, sobretudo nas regiões Centro e Sul.

O vento deverá soprar moderado (25 a 35 km/h) de sul, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h) no litoral e nas terras altas, com rajadas até 75 km/h e 95 km/h, respetivamente, principalmente até ao meio da tarde.

Prevê-se uma ligeira descida das temperaturas máximas no litoral Norte e Centro e uma subida das mínimas no Sul, especialmente no Algarve.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 7 °C em Bragança e 17 °C em Faro, enquanto as máximas oscilarão entre 12 °C na Guarda e 22 °C em Évora e Faro.