Dá para comprar casa sem ficar a dever dinheiro ao banco?

Qualquer jovem pensará em chegar à idade adulta e, com a maturidade necessária, sair de casa dos pais embarcando no desafio de arranjar um novo lar. Nesse momento, as duas grandes hipóteses que se apresentarão para a esmagadora maioria da população como possíveis serão: optar por um arrendamento ou, como alternativa, procurar financiamento e comprar casa própria. O modelo a que estamos habituados envolverá uma pesquisa pelas instituições bancárias mais atrativas de forma a conseguir o empréstimo nas condições pretendidas. A casa eleita ficará 100% propriedade do comprador, que passa também a acordar todos os dias na condição de devedor perante um banco. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Mas tem de ser sempre assim? A Bloxx veio até ao palco central do Web Summit Lisboa dizer que não e explicá-lo, como é regra neste evento, em 20 minutos.

“Permitimos que as pessoas passem a ter a propriedade de uma casa, comprem uma casa, sem precisar de contrair qualquer dívida. Não precisam de uma hipoteca para comprar uma casa. Não precisam de pedir dinheiro emprestado.” As palavras são do diretor-executivo da empresa, Chris Smith, que, para já, opera apenas na Nova Zelândia – ainda que acredite ter potencial para atingir a globalidade. Desde o primeiro dia em que contrato de compra é assinado a pessoa passa a ser dona da casa. A diferença é que, em vez de ser 100% proprietária e passar anos a pagar um crédito, escolhe apenas uma percentagem inicial da casa, que pode ser tão pouco como 1%. Quem compra fica imediatamente coproprietário. À medida que os anos passam vai-se conquistando a restante percentagem, com pagamentos semanais a um preço previamente combinado.