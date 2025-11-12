Ouvir
Mau Tempo

Depressão Claudia já provocou mais de 200 ocorrências

12 nov, 2025

Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Norte são as zonas mais afetadas com quedas de árvores, estruturas e inundações. O alerta de mau tempo mantém-se nas próximas horas.

A Proteção Civil registou esta quarta-feira 202 ocorrências em Portugal continental até às 16h00 devido à depressão Claudia.

Chuva persistente e ventos fortes têm provocado a queda de árvores, estruturas e inundações. O alerta de mau tempo mantém-se nas próximas horas dadas as condições adversas.

O Centro é a região mais afetada com 77 ocorrências, relatou à Renascença o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Pedro Araújo. Lisboa e Vale do Tejo registou 70 e a região do Norte 54.

Para resolver os estragos, a ANEPC tem no terreno 680 operacionais e 271 viaturas nas operações de socorro.

No município de Lisboa, uma parte do telhado de um dos edifícios da estação de Santa Apolónia foi arrancado na manhã desta quarta-feira pelas rajadas de vento.

O representante da Proteção Civil aconselha as "populações a estarem atentas": manter os sistemas de escoamento desobstruídos, toldos devidamente fixados e não se aproximarem a zonas costeiras.

O país e a ilha da Madeira estão sob aviso amarelo desde terça-feira devido à chuva e rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 quilómetros por hora.

