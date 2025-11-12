Ouvir
  • 12 nov, 2025
Dois homens detidos por tráfico de haxixe no Aeroporto de Lisboa

12 nov, 2025 - 11:38 • Olímpia Mairos

Segundo a PJ, a droga apreendida seria suficiente para a preparação de cerca de 20 mil doses individuais, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve dois cidadãos suspeitos da prática de crimes de tráfico de droga, numa operação realizada no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação em curso, dirigida pela 1.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, que tem como objetivo prevenir e reprimir a introdução e o trânsito de produtos estupefacientes em território nacional.

Durante a operação, as autoridades apreenderam uma “elevada quantidade de resina de cannabis (haxixe), que os suspeitos transportavam nas suas bagagens de Lisboa para Ponta Delgada”, indica a polícia, em comunicado.

Segundo a PJ, a droga apreendida seria suficiente para a preparação de cerca de 20 mil doses individuais, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição.

Os detidos, dois homens de 51 e 22 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial perante a autoridade judiciária competente, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

As investigações continuam a decorrer sob coordenação do DIAP de Lisboa.

