"É preciso não ter noção": Hotéis respondem a críticas pela subida de preços durante Web Summit

O presidente da Associação de Hotelaria de Portugal lembrou ao fundador da Web Summit que é a taxa turística que ajuda a financiar o evento, depois de críticas sobre a subida de preços nos hóteis da capital nos dias anteriores à cimeira.

"É preciso não ter noção nenhuma. Este evento acontece em Lisboa desde 2016 e tem merecido um apoio substancial do país, que extravasa completamente as fronteiras do turismo. Se é um evento que interessa a todo o país, então não pode ser só a taxa turística entregue pelos hoteleiros de Lisboa à cidade de Lisboa a cofinanciar este evento", considerou Bernardo Trindade em entrevista à Renascença no programa Da Capa à Contracapa, que poderá ouvir na próxima terça-feira.

O responsável vem responder às queixas de Paddy Cosgrave, que se queixou nas redes sociais de que alguns hóteis quadruplicaram ou sextuplicaram o preço por noite para os dias do evento.

"Quando alguns hóteis disparam os preços por mais de 300% e alguns por 500% comparado com os preços normais para novembro, e depois se queixam publicamente de os clientes recorrerem a Airbnb's, é difícil ter empatia", escreveu o fundador da Web Summit.