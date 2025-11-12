Inspetores da IGAS procuram fraudes em vários hospitais do país

Os inspetores da IGAS estiveram esta quarta-feira em vários hospitais do país à procura de fraudes semelhantes às que foram descobertas no serviço de dermatologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde um médico ganhou mais de 700 mil euros em dois anos de cirurgias. A notícia foi avançada pela CNN.

Segundo aquela televisão, as cirurgias feitas fora do horário pelos médicos de Norte a Sul do país foram analisadas à procura de irregularidades nos pagamentos.

O objetivo, segundo a Inspeção Geral das Atividades em Saúde, é verificar se as regras são cumpridas — quer por hospitais, quer por profissionais de saúde — quando são feitas cirurgias que são pagas à parte para combater as listas de espera.

A investigação abarca as 39 unidades locais de saúde (ULS) e os três IPO, com prioridade dada a dez estabelecimentos onde há indícios que levam a antever potenciais problemas.