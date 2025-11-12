Ivo Rosa impedido de consultar dados de outras pessoas no inquérito de que foi alvo

O juiz Ivo Rosa não conseguiu consultar na íntegra um dos inquéritos de que foi alvo, porque o procurador-geral da República determinou a retirada de dados "relativos a terceiras pessoas", explicou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O agora juiz desembargador deslocou-se na semana passada ao Supremo Tribunal de Justiça para consultar os inquéritos de que foi alvo, mas, segundo adiantou à Lusa, estavam em falta dois apensos e dezenas de páginas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Agora, em resposta enviada à Lusa, a PGR explicou que, na sequência da reclamação hierárquica feita pelo juiz Ivo Rosa ao procurador-geral da República para ter acesso aos inquéritos de que foi alvo, Amadeu Guerra autorizou o acesso a três inquéritos, tendo estabelecido limites num deles.

O procurador-geral da República determinou "a salvaguarda de todos os elementos do processo relativos a dados de terceiras pessoas, singulares ou coletivas, que se encontrem enquadrados por um específico regime de confidencialidade, ou segredo".

Por isso, acrescentou a PGR na mesma resposta, o magistrado do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça "determinou a retirada desse processo dos referidos elementos, tendo sido facultado o acesso aos demais".