Já há 17 unicórnios em Lisboa e o último a chegar traz uma centena de postos de trabalho

Vem dos Estados Unidos e vai criar, para já, uma centena de postos de trabalho, com forte recrutamento junto de talentos portugueses. A décima sétima empresa unicórnio a instalar-se na capital foi apresentada na manhã desta quarta-feira, durante uma conferência de imprensa conjunta do presidente da Câmara de Lisboa e da responsável pela UPWORK, empresa norte-americana dedicada ao trabalho freelancer e à contratação destes profissionais.

O presidente da autarquia lisboeta, Carlos Moedas diz que esta empresa traz uma mais-valia para a cidade.

“A juventude quer trabalhar individualmente, mas não tem condições de segurança, não lhes pagam, etc... Esta empresa garante que recebem o que lhes é devido e em segurança. É uma empresa desta nova geração que liga pessoas de todo o mundo, vai contratar 100 pessoas e ainda agora me estavam a pedir contacto do presidente o Instituto Superior Técnico para contratar jovens engenheiros. A minha experiência, por outras empresas, é que começam com 100 e hoje têm 500 ou mil pessoas”, disse Moedas..

A este tipo de empresas, lembra Carlos Moedas, é pedida também iniciativa social e cultural com projetos que ajudem a cidade onde se instalam.

Hayden Brow, CEO e presidente da UPWORK , disse que vê em Lisboa um bom local para instalar o primeiro escritório da empresa fora do continente americano, um local de muitos talentos e que não são apenas nacionais.

"O nosso primeiro escritório vai ter espaço para 100 postos de trabalho, o recrutamento vai começar agora e o escritório deverá abrir na primeira metade de 2026”, detalhou a empresária.

Questionada sobre se haveria margem para crescer, Hayden Brow disse que nesta altura “é difícil perspetivar o crescimento, mas num mercado como Lisboa" acredita "que vai ser um sucesso”.

Apesar de estar “num desafio com os vistos e outras questões", a CEO da empresa norte-americana disse ter recebido "um claro sinal do presidente da câmara e do Governo de que há muito suporte e muita ajuda para as empresas se instalarem mais rapidamente". Por tudo isso, deixou uma garantia: "Não estamos preocupados e estamos confiantes.”

Hayden Brow considerou que Lisboa é um local “maravilhoso” para construir a primeira equipa na Europa e, nesta altura, o foco é recrutar localmente, já que garante que a empresa “quer portugueses no escritório e ter uma equipa portuguesa”.

A UPWORK está avaliada em mais de mil milhões de euros, vai procurar talentos portugueses e diz-se confiante relativamente à abertura da primeira filial fora do continente americano.