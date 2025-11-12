Mais de 80 mil novos casos de diabetes em 2024, mas mortalidade associada à doença diminui

Desde fevereiro de 2025, as bombas de insulina passaram a ser dispensadas nas farmácias comunitárias, o que aumentou o número de utilizadores.

O relatório aponta também uma evolução positiva no controlo metabólico e de fatores de risco cardiovasculares, como glicose e pressão arterial .

Entre 2022 e 2024, 3,89 milhões de utentes realizaram no SNS a avaliação do risco de desenvolver diabetes tipo 2 - o que representa 62% da população adulta, mais 7% do que no período anterior.

Apesar do aumento de diagnósticos, o documento destaca melhorias “significativas no controlo da doença e uma redução da mortalidade total e prematura” associadas à doença.

Portugal registou 80.915 novos casos de diabetes , segundo o Relatório do Programa Nacional para a Diabetes - Desafios e Estratégias 2025, divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A doença registou o maior número de novos casos. P(...)

No final do primeiro semestre de 2025, 5.537 utentes estavam em tratamento com este tipo de dispositivo, dos quais 3.546 utilizavam Sistemas de Administração Automática de Insulina.

Quanto aos rastreios, em 2024, 46% das pessoas com Diabetes foram convidadas a realizar o rastreio da retinopatia diabética, mas apenas 29% o efetuaram. Destes, 3% apresentaram resultados positivos.

Já o rastreio da nefropatia foi realizado em 74% dos utentes, e o do pé diabético em 83% — embora a taxa de amputações se mantenha elevada.

Os dados mostram ainda uma redução dos episódios de enfarte e AVC entre pessoas com Diabetes, embora a doença continue presente em um terço desses casos. No total, o país contava mais de 930 mil pessoas diagnosticadas com Diabetes no final de 2024.

A despesa com medicamentos também cresceu, passando de 493 milhões de euros em 2023 para 616 milhões em 2024.

O consumo de dispositivos de monitorização da glicose intersticial aumentou igualmente (de 49 para 55 milhões de euros), abrangendo cerca de 40 mil utilizadores.

Para reforçar a coordenação entre cuidados primários, hospitalares e comunitários, a DGS anunciou hoje a nomeação das Equipas de Coordenação Local do Programa Nacional para a Diabetes.