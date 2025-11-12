Ouvir
País está a evoluir na prevenção da diabetes, garante secretária de Estado

12 nov, 2025 - 12:38 • João Cunha

Secretária de Estado da Saúde diz que a aposta na prevenção e na capacidade de resposta do SNS permitiu reduzir a mortalidade associada à doença. E anuncia comparticipação de novo sensor de glicémia.

No dia em que a Direção Geral da Saúde revela que há cada vez mais doentes com diabetes, com 80 mil novos casos diagnosticados o ano passado, a secretária de Estado da Saúde diz que a aposta na prevenção e na capacidade de resposta do SNS permitiu reduzir a mortalidade associada à doença.

“Temos mais diagnósticos precoces, melhores indicadores de controle da doença e sinais de redução da mortalidade associada à diabetes”, garantiu Ana Povo que, ao discursar na apresentação do relatório do Programa Nacional para a Diabetes 2025, da Direção-Geral da Saúde, acrescentou que “mais pessoas estão identificadas, acompanhadas e com risco avaliado, fruto do trabalho dos profissionais e das reformas que reforçam e a capacidade de resposta do nosso SNS”.


Mais de 80 mil novos casos de diabetes em 2024, mas mortalidade associada à doença diminui

Mais de 80 mil novos casos de diabetes em 2024, mas mortalidade associada à doença diminui

Para reforçar a coordenação entre cuidados primári(...)

Nesta intervenção na abertura da cerimónia de apresentação dos últimos dados do Programa, a secretária de Estado da Saúde deixou ainda um anúncio: há um novo sensor para medição de glicémia aprovado para ser comparticipado pelo SNS.

O Infarmed está a avaliar dispositivos médicos alternativos ao sensor agora comparticipado. Um deles acabámos de aprovar esta semana. A entrada de mais fornecedores no mercado vai reforçar o abastecimento, aumentar a concorrência, melhorar preços e reduzir desigualdades”, assegurou Ana Povo.

Não admitiremos ruturas que possam comprometer o acompanhamento de pessoas com diabetes”, acrescentou.

No último Verão, o único sensor de medição de glicémia comparticipado pelo Estado esgotou, por rutura de stock.

E a chegada de mais um dispositivo poderá finalmente resolver os problemas de abastecimento de sensores de glicémia, essenciais para que os doentes controlem a diabetes.

