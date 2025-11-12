Ouvir
Pedófilo condenado a 12 anos de prisão em Portalegre

12 nov, 2025 - 20:29 • Lusa

Factos ocorreram entre os meses de março e junho de 2019. Homem abusou sexualmente do enteado de 13 anos.

O Tribunal de Portalegre, por acórdão proferido na terça-feira, condenou um homem pela prática de quatro crimes de abuso sexual de crianças agravado, na pena única de 12 anos de prisão, divulgou esta quarta-feira o Ministério Público (MP).

Num comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o MP indicou que os factos ocorreram entre os meses de março e junho de 2019, na área da comarca de Portalegre, na casa onde arguido e vítima, seu enteado, residiam.

O Ministério Público explicou que o Juízo Central Criminal de Portalegre deu como provado que o arguido, aproveitando a circunstância da mãe da vítima, na altura com 13 anos, se encontrar a trabalhar para, durante a noite e em quatro ocasiões distintas, forçar o menor à prática de atos sexuais.

