"Perdi tudo". Torres Couto tetraplégico após acidente de viação

O antigo secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), Torres Couto, ficou tetraplégico na sequência de um acidente rodoviário há duas semanas. Acompanhado pela mulher que seguia ao volante, ex-dirigente sindical, de 78 anos, seguia numa viagem curta entre Setúbal e Lisboa, na A2, num dia de chuva intensa.

Torres Couto alertou para o perigo de conduzir com tais condições meteorológicas, mas, apesar da precaução, o carro do casal foi abalroado por um outro, que circulava a 180 quilómetros por hora.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Eu até olhei para lhe dizer: 'abranda', mas ela ia a 90 quilómetros por hora, não tinha problema. Nesse preciso momento, vai um BMW, em que o condutor perde o controlo ou pega no telefone, se distrai, e vem bater na nossa traseira", descreveu o histórico dirigente da central sindical e antigo deputado e eurodeputado eleito pelo PS, em entrevista exclusiva à TVI, emitida nesta terça-feira.

O veículo em que viajavam Torres Couto e a mulher "deslizou quase 300 metros na autoestrada a fazer piões", chocando ainda contra outro carro. Após o violente embate, o ex-dirigente sindical estava com o cinto de segurança colocado, mas essa segurança lhe não impediu de perder, de imediato, qualquer sensibilidade do corpo.

"Foi o cinto de segurança que me prendeu e, ao prender-me, eu fiquei tetraplégico... logo", relatou, descrevendo as lesões irreversíveis e o trauma após o acidente de viação.

"Pensei que ela teria morrido. Felizmente vi-a fora do carro, mas perdi tudo."

O antigo dirigente confessou que ponderou desistir, mas garantiu que está "completamente comprometido com o maior combate" da sua vida. "A princípio, a minha vontade era morrer, mas, desde que estou assim, faço tudo com dor, lágrimas e sofrimento horrível para melhorar os movimentos."

Ainda dentro da ambulância, o condutor do BMW pediu desculpa a Torres Couto.

Em entrevista com o canal privado, apelou ao Governo para reforçar a vigilância e campanhas contra a sinistralidade nas estradas, já que "os portugueses são o único povo na Europa que conduz da mesma maneira com muita chuva ou com muito sol".