"Risco de disseminação da gripe das aves é elevado", alerta Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

O risco de disseminação da gripe das aves é, neste momento, elevado, avisou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), que determinou o confinamento em zonas de alto risco, numa altura em que Portugal contabiliza 31 focos de infeção.

"Face ao acentuado aumento do número de focos de infeção pelo vírus da gripe aviária de alta patogenicidade confirmados e à sua ampla distribuição geográfica na Europa, neste momento, o risco de disseminação da doença entre aves selvagens e aves domésticas, é elevado", alertou, em comunicado.

O número total de focos detetados este ano, em Portugal, está em 31.

A DGAV sublinhou que a grande maioria dos focos em aves domésticas tem origem em contactos com aves selvagens, apelando ao reforço das medidas de biossegurança.

As aves domésticas em estabelecimentos localizados nas zonas de alto risco, incluindo capoeiras domésticas e aves em cativeiro, têm de estar, obrigatoriamente, em cativeiro.